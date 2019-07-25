О том, что КНДР запустила два снаряда неопределенной модели, стало известно из сообщения комитета начальников штабов Южной Кореи, передает РИА Новости со ссылкой на Ренхап. По информации военнослужащих, запуски в акваторию Японского моря состоялись неподалеку от города Вонсан. Один пуск произвели в 5:34, второй – в 5:57. Как уточняется, дальность полета составляла снарядов около 430 км. В данный момент специалисты южнокорейской и американской разведки пытаются выяснить, о каких именно снарядах идет речь. Информация пока минимальная. От КНДР никаких комментариев пока не поступало.