Психолог рассказала о плюсах работы летом

Психолог Ольга Маховская рассказала, почему летом хорошо ходить на работу. Так, психолог считает, что летом, в тот период, когда большинство сотрудников уходят в отпуска, руководство меньше контролирует оставшихся сотрудников, при этом летом, как правило, меняется режим работы и освобождается больше времени, которое можно потратить на хобби или развлечения. Психолог подчеркнула, что хорошая летняя погода способствует улучшению настроения, что положительно сказывается на производительности труда, пишет РИА Новости.