Госдума разрешила россиянам охотиться с луком и арбалетом

Сегодня Государственная дума РФ утвердила в третьем чтении закон, разрешающий пользоваться на охоте луком и арбалетом, передает Интерфакс.

Подобные изменения в имеющийся закон об оружии предложили депутаты партии «Единая Россия» Эрнест Валеев и Владислав Резник.

Отметим, что изменения предполагают отнести лук и арбалет к холодному оружию. Купить лук, и стрелы будет возможно исключительно при наличии разрешения на хранение и ношение охотничьего оружия.

Со слов источника, внесение изменений связано с тем, что с недавних пор МВД регистрирует факты использования метательного оружия в гражданских условиях.