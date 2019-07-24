В Гидрометцентре предупредили об ухудшении погоды

В Гидрометцентре заявили о неожиданной смене погоды на всей территории центральной России, передает Российская Газета.

28 июля арктическая тропосферная ложбина начнет стремительно распространяться по территории европейской России, отодвигая скандинавскую жару в сторону запада.

При этом, на юге спадет невыносимая жара до комфортного тепла, а в средней полосе и на севере страны величина суточной температуры на следующей неделе не дотянет до нормы 4-7 градусов по Цельсию, также от побережья Белого моря и до Урала средняя температура воздуха окажется ниже нормы на 8-10 градусов.

Со слов источника, обширный ледяной циклон будет плыть над Россией несколько дней в течение следующей недели, сохраняя пасмурное небо и ливни.