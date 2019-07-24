В России стали чаще подделывать евро

Исходя из документа, опубликованного на сайте Центрального Банка РФ следует, что за II квартал 2019 года в России найдено 184 фальшивых евро, что в три раза больше, чем в I квартале. При этом за весь прошлый год обнаружено 182 фальшивых купюры.

Всего было выявлено 648 поддельных иностранных банкнот против 523 в I квартале. Впрочем, лидером по количеству выявленных фальшивок остается доллар. Во II квартале 2019 года нашли 441 фальшивую банкноту против 449 I квартала, заявили в Центробанке. Также, в ЦБ сообщили, что число фальшивых юаней равняется 22 банкнотам с начала года, передает Лента.