Сын Цоя ответил исполненный хит «Группы крови» группой Metallica

Спетый хит Виктора Цоя группой Metallica 21 июля на концерте в Москве оценил его сын Александр.

Александр напомнил, что раньше русскими буквами все записывали иностранные песни и затем коряво их перепевали, а теперь произошла обратная ситуация.

Также он вспомнил, что хиты Виктора Цоя другие зарубежные группы уже исполняли, а на песню «Группы крови» даже составлены танцевальные ремиксы.

Александр поделился тем, что он оценил высказывание Юрия Каспаряна, где он назвал «пэтэушниками» членов группы Metallica, сообщает РИА Новости.