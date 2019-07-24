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Госдума утвердила закон о выплате детских пособий до трех лет

24.07.2019 17:01
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Госдума утвердила закон о выплате детских пособий до трех лет

Большее число российских семей с первого января 2020 года сможет получать ежемесячные выплаты на первого и второго ребенка.

Отмечается, что помогать материально государство будет до достижения ребенком трех лет, причем это будет не пятьдесят рублей, как раньше, а более существенная сумма. Также увеличение срока выплаты с полутора лет до трех будет осуществляться по заявлению родителей.

Теперь детские пособия смогут получать те семьи, чей душевой доход не будет превышать двух прожиточных минимумов.

По словам председатель Госдумы Вячеслава Володина такой подход существенно повысит число получателей пособий на ребенка, передает «Российская газета».

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