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В Госдуме требуют от президента Грузии извинений за хамство

24.07.2019 06:22
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В Госдуме требуют от президента Грузии извинений за хамство

Грузия должна публично извиниться за антироссийскую риторику. С таким заявлением во время своего выступления на телеканале "Россия-24" выступил спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин. По его словам, если России были нанесены публичные оскорбления, то и извинения должны принести публично.

"Если публично нахамили, так публично надо и отвечать", — заявил Володин.

При этом спикер считает, что извинения российской стороне должны быть принесены официально. Он требует, чтобы за сложившуюся ситуацию извинилась президент Грузии Саломе Зурабишвили, пишет РИА Новости.

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