Цены на продукты питания в России выросли вдвое сильнее, чем в ЕС

На сайте Росстата опубликовали сообщение, в котором говорится, что за первые 6 месяцев 2019 года цены на продукты в Российской Федерации увеличились на 3,4%. При этом, цены в Европе с января по июль поднялись всего на 1,7%.

Ведомство отмечает, что в июне среди стран ЕС значительный прирост цен в сравнении в предыдущим месяцем зафиксирован в Дании (на 0,9%), Нидерландах (на 0,8%), Словении (на 0,6%); с начала года — в Словакии (на 6%), Польше (на 5,6%), Румынии (на 5,1%).

В свою очередь, в июне стоимость продуктов в РФ осталась прежней в сравнении с маем. При этом за год инфляция в России замедлилась до 4,7% с 5,1%, сообщает Росбалт.