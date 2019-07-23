В Госдуме поддержали повышение НДС на пальмовое масло

Комитет Госдумы РФ по бюджету и налогам одобрил увеличение НДС на дополнительную цену на пальмовое масло до 20%, передает РТ. Соответствующее изменение внесли в законопроект об уменьшении НДС на ягоды и фрукты с 20% до 10%.

Вместе с тем, Госдума проголосовала за то, чтобы при утверждении проекта в третьем чтении рекомендовать правительству нацелить дополнительную государственную прибыль на поддержку производства молочной продукции. При этом, утверждена поправка, уточняющая, что НДС распространяется на фрукты и ягоды, выращенные исключительно на территории Российской Федерации.