Эксперты объяснили, что затрудняет развитие шельфовых проектов России в Арктике

Из-за санкций Россия постоянно сталкивается с различными трудностями при развитии шельфовых проектов в Арктике.

Подчеркивается, что другие арктические государства ощутимых успехов в освоении нефтегазового региона также не показали.

Виктория Тургенева пояснила, что сдерживание развития шельфовых проектов, прежде всего, происходит из-за санкционной политики, а также большой капиталоёмкости подобных проектов.

Также директор «Делойт» Никита Сошников отметил, что реализовать надлежащий грузопоток по Севморпути невозможно без осуществления крупных нефтегазовых проектов в Арктике.

Ранее президент России Владимир Путин поставил задачу по доведению к 2024 году грузооборот по СМП до восьмидесяти миллионов тонн.

Сошников добавил, что помимо Российской Федерации освоением арктического шельфа занимаются такие страны как США, Канада, Дания, Норвегия, также недавно о своем намерении в развитии Арктики заявила Украина, пишет РИА Новости.