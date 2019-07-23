В список самых посещаемых столиц мира вошла Москва

Согласно данным momondo.ru среди гостиниц высшей категории столиц Европы по доступности 7-ю строчку заняла Москва. Также российский город вошел в первую двадцатку мирового рейтинга по этому параметру.

Эксперты международного сервиса выяснили, что в списке мировых столиц, представляющих наибольшую заинтересованность среди туристов, Москва размещается на 31-й строчке и 19-й – среди посещаемых европейских городов. Анализ проводился на основе запросов путешественников на отели.

Отмечается, что в отеле Москвы средняя стоимость номера за одну ночь составляет 5 тысяч рублей, что гарантировало городу получение места в середине списка по наиболее доступным столицам мира для туристов, сообщает РИА Новости.