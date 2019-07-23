Партия Петра Порошенко стремительно теряет позиции

Рейтинг партии экс-главы Украины Петра Порошенко стремительно теряет свои позиции. Как информирует РИА Новости, «Европейская солидарность» опустилась до четвертого места. Такие результаты были получены после того, как ЦИК обработал 93% бюллетеней. На момент выхода публикации у «Европейской солидарности» было всего 8,13% голосов. Безусловным лидером является партия действующего президента Владимира Зеленского «Слуга народа».