Петр Порошенко хочет «расшатать ситуацию» на Украине

В команде экс-главы Украины Петра Порошенко прониклись идеей о создании так называемого протестного движения, и, вероятно, будут делать для этого все, пишет «Коммерсант» со ссылкой на своих анонимных собеседников из приближенных политика. Источники подчеркивают, что бывший украинский лидер в первую очередь собирается дискредитировать побеждающую на выборах партию действующего президента Владимира Зеленского «Слуга народа». Таким образом, планируется добиться новых досрочных выборов. «Надо расшатывать ситуацию», — подчеркнул собеседник издания.