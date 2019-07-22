Путин отменил санкции против Эритреи

Президент РФ Владимир Путин подписал документ, который снимает ограничения с Эритреи, введенные в 2009 году, сообщает RT. Санкции против Эритреи введены согласно резолюции Совета Безопасности ООН №1907.

Ограничения наложены с связи с осуществлением поставок оружия из Эритреи боевикам Сомали, которые воюют против всемирно признанного правительства африканской страны.

В ноябре прошлого года Совбез ООН одобрил снятие оружейного запрета с Эритреи.

Резолюцию поддержали после подписания перемирия между Эфиопией и Эритреей, чем и закончился вооруженный конфликт.