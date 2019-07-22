Банк России выявил более тысячи черных кредиторов за полгода

Директор департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях рассказал о том, как ЦБ борется с черными кредиторами. По его словам, в главных управлениях регулятора созданы специальные отделы, которые занимаются противодействием нелегальным кредиторам, а также центры компетенции в Хабаровске и Краснодаре, которые помогают выявлять незаконную деятельность кредиторов на местах.

Валерий Лях заявил, что согласно данным регулятора, за первую половину текущего года силами сотрудников ЦБ выявлено 1024 организации, которые незаконно занимались выдачей займов населению. А регионами, в которых выявлено наибольшее количество "черных кредиторов", являются Центральный и Южный федеральные округа и Уральский регион, пишет ТАСС.