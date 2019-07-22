У россиян стало больше свободных денег

Специалисты холдинга «Ромир» провели исследование, согласно которому у россиян увеличилось количество свободных денежных средств. Данный показатель представляет собой то количество денежных средств, которое остается у среднестатистического домохозяйства после приобретения товаров и услуг повседневного спроса.

Согласно полученным результатам, в июне текущего года количество свободных денежных средств у россиян увеличилось на 11,4% по сравнению с маем и составило 33,1 тыс. рублей. Это рекордный результат за всё время проведения исследований, за исключением декабря 2018 года.

При этом эксперты связывают увеличение свободных денежных средств у россиян с началом сезона отпусков, когда сотрудникам производят дополнительные выплаты в виде отпускных, пишет газета Известия.