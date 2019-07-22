Western Union ограничила сумму переводов

Согласно информации, поступившей из контакт-центра Western Union, начиная с 22 июля руководство компании приняло решение ограничить сумму денежных переводов за границу. Так, максимальная сумма перевода не будет превышать 600 тыс. рублей в месяц. Это правило не распространяется на такие страны, как Китай, Казахстан, Киргизия и Вьетнам, для которых уже установлен лимит на совершение денежных переводов в размере 150 тыс. рублей в месяц, пишет РИА Новости.