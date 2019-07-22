Определены регионы России с самой сложной ситуацией на рынке труда

На основании статистических данных предоставленных Росстатом, специалисты RT определили регионы, в которых сложилась наиболее неблагоприятная ситуация на рынке труда. Эксперты определили коэффициент напряженности на рынке труда, как отношение числа безработных жителей региона к количеству вакансий в крупных и средних организациях субъекта РФ.

Согласно проведенному исследованию, наихудшая ситуация на трудовом рынке сложилась в Ингушетии, коэффициент напряжённости в которой составил 118,4 (общий коэффициент по России равен 0,5). За ней следуют Чечня с коэффициентом 23,8, Дагестан, показавший коэффициент 18,6, Северная Осетия (6,1) и Республика Тыва (5,2). А наиболее благоприятная ситуация оказалась в Амурской и Еврейской автономной областях, коэффициент напряжённости на рынке труда в которых составляет 0,1.