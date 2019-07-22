В Госдуме ответили на угрозы Киева из-за паспортов для Донбасса

В Госдуме прокомментировали заявление секретаря Совета национальной безопасности и обороны Александра Данилюка о необходимости максимально усложнить выдачу российских паспортов жителям Донбасса. Так, по словам депутата Госдумы от Республики Крым Руслана Бальбека, данные заявления от представителей Украины являются "цинизмом". Депутат напомнил, что власти Украины отдают приказы обстреливать собственных граждан, вводят против них санкции и блокады и при этом еще и возмущаются тем фактом, что "сосед поделился с ними куском хлеба". Бальбек подчеркнул, что именно украинская сторона постоянно срывает выполнение минских соглашений, при этом действия России представляет как их несоблюдение, пишет Газета.ру.