Партия Зеленского «Слуга народа» может получить 247 мест в Раде

Сбываются прогнозы аналитиков: не исключено, что партия «Слуга народа» президента Зеленского может получить 247 мест в украинской Раде – благодаря этому в парламенте будет сформировано однопартийное большинство. Как передает РИА Новости, соответствующие перспективы подтверждают и данные, полученные после обработки половины электронных протоколов. По факту выходит, что «Слуга народа» может занять 122 кресла в Раде, а по мажоритарным округам — 125.