Правительство Гройсмана пытается подготовить ловушку для Владимира Зеленского

Правительство, которое возглавляет премьер-министр Украины Владимир Гройсман, ведет подготовку некой ловушки для нового главы государства Владимира Зеленского. Как передает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ, об этом проинформировал бывший министр украинского ЖКХ и экс-депутат Александр Попов. Он пояснил следующее: речь идет о том, что украинский кабмин намеренно загоняет страну в долги. Делается это с целью подставить Зеленского. То, чем занимаются сегодня депутаты – это антинародная политика, считает Попов. В качестве подтверждения он привел пример неисполнения бюджета в размере «около ста миллиардов».