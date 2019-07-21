Россияне увлеклись новым видом туризма

Специалисты агентства "Аэроклуб" рассказали о новом виде туризма, который набирает все большую популярность в России. Речь идет о так называемых бизнес-путешествиях, когда сотрудник задерживается в том городе, в который он едет в командировку. Это позволяет совместить работу и личный досуг, поддерживая между ними оптимальный баланс.

По данным экспертов агентства, которые провели собственное исследование, спрос на данный вид туризма увеличился почти на 40% за последние пять лет, а в самое ближайшее время специалисты ждут увеличение этого показателя до 60%.

Наиболее популярными городами России, в которых предпочитают задерживаться бизнес-путешественники, являются Москва, Санкт-Петербург, Владивосток, Хабаровск, Омск, Красноярск и Нижний Новгород, а наибольшую популярность среди зарубежных городов завоевали Алматы, Мадрид, Париж, Шанхай и Вена, пишет Российская газета.