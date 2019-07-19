ЦБ РФ в июне увеличил запасы золота в резервах

На официальном сайте ЦБ РФ опубликованы данные о том, что запасы золота в международных банках увеличились на 0,85% (18,67 тонны) и на начало июля насчитывается 71 миллион унций.

За первые полгода было куплено 77,75 тонны золота. Всего в резервы с золотом с января по май поступило 96,42 тонны.

Также цена золота увеличилась до 100,278 миллиарда долларов.

В начале июня 2019 года председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина сообщила, что запасы в международных золотовалютных резервах будут увеличиваться до 500 миллиардов долларов. Сумма указана, как необходимый объем запасов, сообщает Банки.ру