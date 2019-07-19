Путин уволил трех генералов Росгвардии

Издание «Коммерсантъ» опубликовало информацию о том, что президент РФ Владимир Путин отдал распоряжение об отставке одновременно трех генералов Росгвардии. Известно, что на пост одного из генералов утвержден сотрудник ФСБ.

Со слов источника, с недавнего времени Росгвардию атаковали кадровые проблемы, решить которые пригласили сотрудников ФСБ, они же впоследствии должны будут заменить уволенных генералов-лейтенантов Сергея Милейко, Валерия Дугинова, Виктора Мацюка.

Сложившуюся ситуацию связывают с назначением на пост заместителя директора Росгвардии Олега Плохого, выходца из ФСБ, сообщает Газета.ру