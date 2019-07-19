Путин раскритиковал ликвидацию последствий наводнения в Иркутской области

Российский глава Владимир Путин остался недоволен работой относительно ликвидации последствий паводка в Иркутской области.

Накануне президент посетил районы, пострадавшие от паводка, где пообщался с местными жителями. Люди пожаловались главе на проблемы с перечислением денежных средств и на неточность данных относительно разрушенных домах. Также жители поинтересовались у Путина, как именно будет решен вопрос с возмещением ущерба из-за утраченной собственности.

Президент признался, что назвать удовлетворительным устранение последствий наводнения он не может. Путин подчеркнул, что информирование граждан в Иркутской области было плохо организовано, также осуществление выплат, распределение гуманитарной помощи, восстановление жилья и инфраструктуры оставляют желать лучшего, пишут «Ведомости».