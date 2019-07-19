Минтруд не будет увеличивать пособие по безработице в следующем году

На федеральном сайте проектов нормативных правовых актов появилась информация о том, что Министерство труда в 2020 году не будет увеличивать пособие по безработице.

В пояснительной записке, опубликованной на портале министерства, сказано, что планируется определить сумму пособия по безработице на следующий год: минимальный размер выплаты – 1,5 тысячи рублей, максимальный (для безработных лиц, не достигших предпенсионного возраста) – 8 тысяч рублей, а для предпенсионного возраста – 11,28 тысяч рублей.

Судя из записки, размер выплаты не изменился.

Напомним, что впервые за 10 лет в 2019 году Минтруд сильно увеличил сумму выплаты по безработице: минимальный размер с 850 рублей вырос до 1,5 тысяч рублей, а максимальный – с 4,9 тысяч рублей до 8 тысяч рублей, сообщает РИА Новости.