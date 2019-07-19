Германия тоже заявила об угрозе, которая исходит от приложения FaceApp

В Германии после заявления США также заявили о том, что одно российское приложение несет в себе угрозу. Как передает РИА Новости, с соответствующим заявлением выступил уполномоченный правительства ФРГ по вопросам защиты данных Ульрих Кельбер. Германский чиновник советует отказываться от использования приложения FaceApp, который ежедневно набирает все большую популярность. Напомним, что его создателями являются специалисты российской компании Wireless Lab. Кельбер переживает, что через эту программу данными пользователей могут «завладеть не те люди». То есть, речь идет об информационной безопасности и личных данных.