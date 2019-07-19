Россия «закрыла» тему винных санкций в отношении Грузии

Замглавы российского МИДа Григорий Карасин заявил, что на данный момент вопрос «винных» антигрузинских санкций закрыт, передают РИА Новости. Чиновник подчеркнул, что Москва с большой осторожностью подходит к реализации подобных санкций, поскольку сама уже несколько лет ощущает на себе давление со стороны Запада и других стран. При этом Карасин подчеркнул, что запрет на авиасообщение в Грузию – это временно, а Россия, как и прежде, стремится к нормализации отношений.