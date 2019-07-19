Китайцы посмеялись над учениями Украины и США

На совместные с американцами учения Украина отправила «бронированную рыбацкую лодку». Как пишет Лента.ру, соответствующий вывод сделали журналисты китайского издания Sohu. Они увидели, что в море, где проходят учения, около эсминца США стоит артиллерийский катер Украины. Маленькое судно в принципе ни по одной из характеристик не превосходит американское.

Журналисты пишут: «Украинский главный корабль сравним с рыбацкой лодкой. Это все еще пытается напугать Россию?».

Речь идет об учениях, которые проходили в акватории Черного моря Sea Breeze-2019. Их участниками стало 19 стран, 32 корабля, а также около тысячи человек. Со своей стороны в России, комментируя мероприятие, заявили, что эти учения – «опасная идея».