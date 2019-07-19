В конгресс США внесен законопроект об антироссийских санкциях

Законопроект о новых антироссийских санкциях внесли в палату представителей конгрессмены от демократов и республиканцев, информирует РИА Новости. В этот раз предлагаемые меры касаются конкретных людей, а именно: работников «службы безопасности РФ», которые принимали участие в задержании моряков Украины в Керченском проливе. В общей сложности под новую серию санкций планируется «отправить» 24 россиян. Ограничения будут действовать до тех пор, пока не будут освобождены моряки, нарушившие российскую границу.