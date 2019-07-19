Береговая охрана США испугалась и требует ледоколы, чтобы конкурировать с Россией

Заместитель главы американской береговой охраны вице-адмирал Дэниэл Абель выступил с обращением, в котором стал требовать для своего подразделения новый транспорт. Как передает РИА Новости, речь идет о шести новых ледоколах, которые, по его словам, необходимы для того, чтобы конкурировать с Россией в Арктике. В том числе обязательно должно быть три тяжелых ледокола, подчеркнул Абель, пожаловавшись, что сегодня у охраны есть только один ледокол, но и тот уже старый – сорока лет.

Также, как отметил вице-адмирал, у России на сегодняшний день уже есть в регионе шесть новых баз и столько же новых ледоколов.