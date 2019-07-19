Стала известна причина инцидента с самолетом в Шереметьево

Задымление в кабине пилотов лайнера Boeing в столичном Шереметьево, вероятнее всего, произошло из-за попадания моющего средства в системы жизнеобеспечения – об этом информирует Интерфакс, ссылаясь на своих собеседников. Как уточняется, это нарушение могло быть совершено еще до того, как самолет готовили к этом рейсу. Согласно предварительной информации, речь идет о системе подачи воздуха, в которую попало средство, предназначенное для промывки двигателя. Как поясняет агентство, на данный момент в официальном порядке информация об этом не подтверждена.