Новая глава Еврокомиссии поддержала санкции против России

Новая глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, которая ранее занимала пост министра обороны ФРГ, обозначила свою позицию по вопросу взаимоотношений с Россией. По ее словам, ЕС должен разговаривать с Москвой с позиции силы, так как власти России никому не прощают слабости. При этом Ляйен намерена предлагать российской стороне диалог.

Политик поддержала продление санкционных ограничений в отношении России, отметив враждебное отношение страны, которое, по ее мнению, проявляется в незаконной аннексии Крыма и попытках Кремля разделить Европейский союз, пишет РБК.