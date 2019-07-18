Бразильский школьник обнаружил останки огромного доисторического крокодила

В Бразилии на берегу реки Акри 11 летний школьник обнаружил окаменелые останки доисторической рептилии, обитавшей на Земле около 8 млн лет назад.

По словам мальчика, во время рыбалки с отцом он наткнулся на странный предмет, который был почти полностью скрыт под землей.

«Я рыбачил с отцом и неожиданно наступил на что-то необычное. Я позвал папу, он немного откопал, и я подумал, что это динозавр», – сообщил Robson Cavalcante

К раскопкам приступили палеонтологи из Федерального университета Акри. Ученые сообщили, что Robson обнаружил полную челюсть пурусзавра (гигантского аллигатора, который когда-либо обитал в реках и болотах Амазонии).

На фото: обнаруженный фрагмент - челюсть Purussaurus, который жил более 8 миллионов лет назад

Палеонтолог Jonas Filho, занимающийся исследованием ископаемых останков, сообщил о том, что данная находка имеет научное и музееведческое значение.

По словам Filho, такие останки встречаются довольно редко, обычно находят фрагменты костей. Находку еще предстоит откапать целиком. Как считает палеонтолог, за челюстью пурусзавра может также быть и череп, который немного сместился, пишет g1.globo.com.

Purussaurus – вымерший доисторический крокодил, живший около 8 млн лет назад в период позднего миоцена. Впервые был обнаружен в конце XIX века в районе реки Пурус (Бразилия). Крупнейшие экземпляры могли вырастать до 15 метров в длину и весить более 14 тонн.