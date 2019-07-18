Минфин борется за онлайн-торговлю алкоголем

Председатель отдела налоговой и таможенной политики Министерства финансов Алексей Сазонов сообщил журналистам, что усовершенствованный проект, подразумевающий торговлю алкогольной продукцией в онлайн-сервисе будет в очередной раз рекомендован к рассмотрению правительству РФ в начале августа.

Со слов источника, на данный момент улучшается содержание документа, учитывая советы правового управления Владимира Путина. Следующий шаг - это подписание протокола разногласий с Министерством здравоохранения, поскольку они не одобряют законопроект. Далее, усовершенствованный документ направят правительству РФ на изучение.

Ранее стало известно, что в Минздраве расценивают безрассудным решение продавать алкоголь через интернет, считая, что это приведет к еще большей смертности в России, сообщает Красная Весна.