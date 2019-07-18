Путин подписал поправки в российский бюджет на 2019 год

На сайте правовой информации РФ опубликовано сообщение, в котором говорится о том, что президент Российской Федерации Владимир Путин согласовал изменения в государственный бюджет России на этот год и профицит бюджета сократится с 1,8 до 1,7% ВВП.

Согласно документу, общая прибыль увеличится на 205,6 миллиарда рублей до 20,17 триллиона рублей, однако и расходы повысятся на 265,5 миллиарда рублей, в итоговой сумме составив 18,29 триллиона рублей.

Избыток бюджета оценивается в 1,88 триллиона рублей. Из этого следует, что бюджет уменьшится на 50,9 миллиарда рублей.

Благодаря нововведениям по-новому распределятся объемы бюджетных денег на нужды граждан, такие как постройка новых многоквартирных жилых комплексов или предоставление поручительств по кредитам.

Известно, что избыток бюджета РФ с января по май 2019 года достиг по предварительным результатам, 1,1496 триллиона рублей, сообщает Известия.