Путин назвал способ решения конфликта в Донбассе

Во время беседы с председателем политического совета партии Украины «Оппозиционная платформа за жизнь» Виктором Медведчуком президент Российской Федерации Владимир Путин пояснил, что положить конец конфликту в Донбассе будет реально только при условии прямого общения украинской стороны с Луганской Народной Республикой и Донецкой Народной Республикой по отдельности.

А также глава российского государства сообщил, что Россия будет делать все возможное ради скорейшего разрешения конфликта и налаживания отношений среди сторон, сообщает Газета.ру.