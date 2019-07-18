Зарплаты 50% россиян оказались ниже 35 тысяч рублей

Исходя из результата исследования Федеральной службы государственной статистики (Росстат) 50% жителей Российской Федерации получают заработную плату в сумме меньше чем 35000 рублей. Также, заработные выплаты 10% высокооплачиваемых сотрудников компаний в тринадцать раз превосходят зарплаты 10% менее оплачиваемых работников.

Результаты исследования зарплат граждан России, в соответствии с которым половина россиян, действующих работников корпораций и рядовых организациях, получает зарплату не более 34335 рублей, Росстат опубликовал на своем официальном сайте, сообщает РБК.