Стали известны подробности остановки энергоблоков на Калининской АЭС

Стали известны подробности случившегося инцидента на Калининской АЭС в Тверской области, где произошло отключение сразу трех энергоблоков. Как передает РИА Новости со ссылкой на информацию, поступившую от Минэнерго, отключение было зафиксировано в пять утра. В сообщении говорится, что отключение произошло из-за «повреждения трансформатора тока выключателя 750 кВ В-91».

Напомним, что отключились сразу три блока: первый, второй и четвертый блоки. Их суммарная нагрузка составляет 3,2 тысячи МВт. Подчеркивается, что на потребителях данный инцидент никак не отразился.