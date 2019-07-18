Может ли тепло земной коры стать основным источником энергии?

В мире, где потребление энергии растет, наша единственная надежда - разработка новых технологий производства энергии. Хотя используемые в настоящее время возобновляемые источники энергии, такие как энергия ветра и солнечная энергия, имеют свои достоинства, существует гигантский, постоянный и неиспользованный источник энергии, буквально у нас под ногами: геотермальная энергия.

Генерирование электричества из геотермальной энергии требует устройств, которые могут каким-то образом использовать тепло в земной коре. Недавно группа ученых из Токийского технологического института, возглавляемая доктором Сатико Мацусита, достигла значительных успехов в понимании и разработке сенсибилизированных тепловых элементов (STC), типа батареи, которая может генерировать электроэнергию при температуре 100 ° C или ниже.

Существует несколько способов преобразования тепла в электроэнергию, однако их масштабное применение неосуществимо.

Команда доктора Мацуситы ранее сообщала об использовании STC как нового метода преобразования тепла непосредственно в электроэнергию с использованием сенсибилизированных красителем солнечных элементов. Они также заменили краситель на полупроводник, чтобы позволить системе работать с использованием тепла вместо света.

Однако в то время не было ясно, можно ли использовать такую ​​батарею в качестве вечного двигателя или в какой-то момент ток прекратится. После тестирования команда заметила, что электричество действительно перестало течь через определенное время, и предложила механизм, объясняющий это явление. По существу, ток прекращается, потому что окислительно-восстановительные реакции в слое электролита прекращаются вследствие перемещения различных типов ионов меди. Что наиболее важно, а также удивительно, они обнаружили, что батарея может самостоятельно изменить эту ситуацию при наличии тепла, просто отключив внешнюю цепь на некоторое время; другими словами, с помощью простого переключателя.

«С такой конструкцией тепло, которое обычно рассматривается как низкокачественная энергия, станет отличным источником возобновляемой энергии», - утверждает Мацусита.

Команда очень взволнована их открытием из-за его применимости, экологичности и потенциала для помощи в решении глобального энергетического кризиса.

«Нет страха перед радиацией, нет страха перед дорогой нефтью, нет нестабильности выработки электроэнергии, как при использовании солнца или ветра», - отмечает Мацусита.

Дальнейшее усовершенствование этого типа батареи будет целью будущих исследований с надеждой на то, что когда-нибудь мы сможем удовлетворить энергетические потребности человечества, не нанося вреда нашей планете, пишет EurekAlert.