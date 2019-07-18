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Зеленский назвал условия возобновления диалога с Россией

18.07.2019 06:12
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Зеленский назвал условия возобновления диалога с Россией

Первым шагом для восстановления отношений с Россией, а также для прекращения военных действий на Донбассе станет передача украинской стороне моряков, которые арестованы за незаконное пересечение границы РФ во время инцидента в Керченском проливе. Об этом сообщил украинский лидер Владимир Зеленский.

Также, Зеленский подчеркнул, что он поддерживает инициативу представителей Донбасса об обмене пленными по формуле "всех на всех", но сначала, президент Украины требует, чтобы российская сторона освободила украинских моряков, пишет РИА Новости.

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