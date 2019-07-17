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Володин предложил изменить Конституцию

17.07.2019 14:24
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Володин предложил изменить Конституцию

По информации «Парламентской газеты» спикер Госдумы Вячеслав Володин посоветовал в Конституцию РФ внести поправки, согласно которым парламенту будет разрешено участвовать в консультациях в ходе комплектования правительства.

Володин рассказал, что сейчас Дума фигурирует только в согласовании назначения премьера, а премьером формируется сам кабинет министров. Во всем остальном, что касается комплектования правительства, парламент не принимает участия.

Председатель считает, что подобные изменения в Конституции предоставят возможность президенту услышать другое мнение относительно кандидатур при формировании состава правительства. Володин полагает, что обсудить участие Госдумы при образовании кабмина было бы разумно, пишет «Газета.ru».

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