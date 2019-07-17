Владимир Путин лично поздравил Ангелу Меркель с днем рождения

Российский лидер Владимир Путин лично направил поздравления Ангеле Меркель с днем рождения. Как пишет Газета.ру со ссылкой на кремлевскую пресс-службу, канцлеру Германии исполняется 65 лет. Послание от главы России получилось весьма теплым и дружественным. Путин пожелал Меркель крепкого здоровья, а также отметил ее сильные лидерские качества.

«Дорогая Ангела, прими сердечные поздравления по случаю твоего юбилея», — написал Владимир Путин.

Президент также отметил радостные чувства от продолжения совместной работы с канцлером.