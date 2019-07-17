Отели Турции снизили цены для туроператоров России

В Турции местные отели решили снизить уровень цен для туроператоров России. Как сообщает ТАСС со ссылкой на АТОР, все дело в спаде загрузки отелей. В результате этот месяц отметился рядом специальных предложений, в том числе дисконтных. Скидки составляют от 10 до 15 процентов. Таким образом, отели пытаются «вернуть туристов», многие из которых бронируют подешевевшие путевки в самый последний момент.

Сообщается, что падение заполняемости турецких отелей связано с возросшими ценами, вызванными высоким турсезоном.