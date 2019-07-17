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Лавров назвал условия возобновления полетов в Грузию

17.07.2019 06:10
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Лавров назвал условия возобновления полетов в Грузию

Глава МИД России Сергей Лавров рассказал, при каких условиях Россия готова снять ограничения, наложенные на Грузию. Так, по словам министра, конфликтную ситуацию спровоцировали представители политической элиты Грузии, которые настроены против России. При этом, они вряд ли понимают и оценивают тот ущерб, который причиняют стране и ее гражданам своими действиями.

Лавров подчеркнул, что только в том случае, если действующая власть Грузии осознает опасность разжигания антироссийских настроений и примет самые действенные меры по обеспечению безопасности россиян, которые будут посещать страну, Россия готова пересмотреть наложенные на Грузию ограничения. Об этом министр рассказал в интервью изданию "Аргументы и факты".

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