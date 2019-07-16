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На Украине предупредили об угрозе нехватки газа на зиму

16.07.2019 22:31
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Председатель украинской государственной компании "Нафтогаз" Андрей Коболев сообщил о том, что организация ввозит газ в рекордных количествах, но риск не успеть накопить достаточный объем газа к зиме велик.

Ранее он сообщил, что Украину может поразить техногенная авария, если не накопить к началу отопительного сезона двадцать миллиардов кубометров газа.

Также компания «Нафтогаз» опубликовала евробонды на шестьсот миллионов евро и триста тридцать пять миллионов долларов, надеясь потратить денежные средства на оплату закупаемого к зиме газа, чтобы его хватило до конца отопительного сезона, сообщает РИА Новости.

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