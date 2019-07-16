В единой базе ЗАГС произошел сбой

На личной странице в соцсети Twitter председатель Органов записи актов гражданского состояния (ЗАГС) Ульяновской области Жанна Назарова сообщила о том, что федеральная система «ЕГР ЗАГС» дала сбой, в связи с чем возникли проблемы при выдаче документов.

Известно, что данная проблема носит общероссийский характер и распространяется на более чем шесть регионов страны. Граждане Российской Федерации со вчерашнего дня не могут получить на руки свидетельства о смерти, свидетельства о рождении, свидетельства о заключении брака и свидетельства о расторжении брака.

Также, в министерстве юстиции заявили, что система ЗАГС вышла из строя по причине установки новой версии базы и ФНС в данный момент делает все возможное, чтобы восстановить федеральную базу Органов записи актов гражданского состояния, сообщает Коммерсантъ.