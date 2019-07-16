Грузия перестала тратить деньги для привлечения российских туристов

Председатель Национальной администрации туризма Мариам Квривишвили сообщила журналисту российского новостного портала «Взгляд» о том, что в 2019 году Грузия не распределила денежные средства на маркетинг в Российской Федерации для привлечения туристов.

Со слов Квривишвили, на исследование туристического рынка в России и маркетинг в целом Грузия с 2013 по 2018 год тратила около 4,6 миллиона долларов, что составляет 18% от общих затрат по продвижению привлекательности Грузии за границей.

Известно, что в этом году Грузия тратила деньги на маркетинг для привлечения путешественников из Евросоюза, Китая, Америки и Японии.

Напомним, что в предыдущем году Грузию посетило 1,4 миллиона российских граждан, что является рекордным количеством туристов за сезон и этот показатель мог вырасти в этом году, если бы не антироссийские митинги в столице Грузии, в связи с которыми Россия ввела запрет на авиасообщение с грузинской стороной, сообщает Взгляд.