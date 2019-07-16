Задолженность по зарплате в России в июне снизилась на 12,8%

В опубликованных материалах Федеральной службы государственной статистики (Росстат) говорится об общей задолженности по заработной плате в Российской Федерации, которая на 1 июля 2019 года составляет примерно 2 миллиарда 569,7 миллиона рублей, что на 12,8% меньше, чем в предыдущем месяце.

Известно, что имеющийся невыплаченный долг с 2017 года равен 938,3 миллиона рублей, долг за 2018 год составляет 769,4 миллиона рублей, и за этот год накопилось невыплаченных 862 миллиона рублей, сообщает ТАСС.